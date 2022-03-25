Юрист рассказал о штрафах за шалфей и мимозу на дачных участках в РФ

Совсем скоро в России начнется дачный сезон. На садовых участках после зимы вновь закипит жизнь. Однако эксперты предупреждают, что работать и отдыхать на своих владениях нужно с соблюдением определенных правил. Разбираемся, за что могут оштрафовать дачников.



Незаконные растения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном регионе предусмотрено наказание для тех, кто не убирает со своего участка борщевик Сосновского, рассказал Москве 24 юрист Московского союза садоводов Ваге Рыбченко. При этом на федеральном уровне подобная ответственность не предусмотрена, отметил он.

"Условно, в некоторых регионах садовод может борщевик не скашивать, не уничтожать и ему за это ничего не будет. А вот в Москве и области за это предусмотрены штрафы. Для садовода – это от 2 до 5 тысяч рублей, для СНТ – от 20 тысяч рублей и выше", – отметил Рыбченко.





Ваге Рыбченко юрист Московского союза садоводов Это большая опасность для тех, кто несильно ухаживает за своими участками, из-за чего они зарастают. За тем, есть ли там борщевик, будут очень пристально следить.

Кроме того, владельцу участка может грозить ответственность за незаконное культивирование растений, которые содержат запрещенные вещества, продолжает Рыбченко.

"Причем это не только всем известная конопля, но и, например, шалфей и мимоза (их виды – шалфей предсказателей и мимоза хостилис. – Прим.ред.). Полный перечень утвержден постановлением правительства", – обратил внимание юрист.

Для садоводов в таких случаях предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток, уточнил Рыбченко. Для юрлиц наказание составит от 100 до 300 тысяч рублей, добавил он.



Мусор

Противопожарными нормами указано, что ни на своем участке, ни на прилегающей к нему территории нельзя складировать стройматериалы и другие отходы, рассказывает Ваге Рыбченко. Если мусор копится, а за сотками никто не ухаживает, это могут расценить как нецелевое использование земельного участка, предупреждает эксперт.

"Большая проблема, когда участки заброшены и за ними не ухаживают. С этими собственниками до сих пор тяжело бороться. Соседям в таких случаях угрожают риски пожара, вероятность, что в отходах могут завестись грызуны и насекомые. В таких случаях владельцам соседних участков нужно обращаться в суд. Собственника могут привлечь как за нарушение противопожарных норм, так и за нецелевое использование земельного участка", – говорит Рыбченко.





Ваге Рыбченко юрист Московского союза садоводов За нецелевое использование участка владельца могут оштрафовать на сумму от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 10 тысяч рублей. Если нарушения не будут исправлены, землю в итоге могут изъять.

Что касается небольшого количества раскиданных по участку бутылок, банок и другого мусора, штрафов за это для садоводов не предусмотрено, успокоила в разговоре с Москвой 24 руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова. По ее словам, подобная картина встречается крайне редко. Большинство людей стараются ухаживать за своими угодьями и своевременно убирать территорию, говорит специалист.



Мангал и костры

На дачных участках можно жарить шашлыки, подчеркнула Людмила Бурякова. Однако для этого необходимо соблюсти ряд требований безопасности, говорит эксперт.





Людмила Бурякова руководитель общественной приемной Союза садоводов России Жарить шашлыки можно только на приспособленном для этого оборудовании. Например, на барбекю или на мангале. Оборудование должно стоять на расстоянии не менее пяти метров от построек. Это прописано в правилах противопожарного режима, утвержденных постановлением правительства РФ. Кроме того, площадка вокруг мангала и барбекю должна быть очищена.

Сжечь сухую траву или мусор на участке можно, выкопав яму глубиной 30 и более сантиметров и диаметром до 1 метра, продолжает Бурякова. Кроме того, ее разрешено спалить в металлической бочке или баке. Если дачник жарит шашлык в неположенном месте или сжигает траву с нарушениями, то ему грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Если его действия приведут к возникновению пожара, тогда придется заплатить до 5 тысяч рублей.

При этом открытый огонь на участке запрещается в период особого противопожарного режима, обратила внимание специалист. Обычно его устанавливают, если в регионе начинаются пожары. За открытый огонь на участке в этот период владельцу может грозить штраф от 2 до 4 тысяч рублей, предупредила Бурякова.

Следует помнить, что особый противопожарный режим в некоторых регионах вводится в начале дачного сезона и отменяется только в конце, добавил Ваге Рыбченко. Соответственно, все лето разводить открытый огонь на своем участке нельзя, подчеркнул юрист.



Сорняки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Если на участке выросли сорняки или полевые цветы, никакого наказания для дачников не предусмотрено, отметила Людмила Бурякова.

"Если садоводы, к примеру, приехали на дачу в выходные, поработали и уехали до следующей пятницы, за время перерыва на участке могут зацвести и одуванчики, и другие растения, которые мешают культурам расти. Да, людей пугают, что за это могут штрафовать. Но никто за это наказывать не будет", – сказала специалист.

Штрафы за сорняки касаются только сельхозпроизводителей, обратила внимание эксперт. На обычных садоводов подобные меры не распространяются. Однако если владелец фактически забросил свой участок и совсем за ним не ухаживает, это может быть расценено как нецелевое использование земли, добавила Бурякова.