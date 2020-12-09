Россиян начнут штрафовать за костры в огороде

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Владельцам частных домов в населенных пунктах запретят сжигать мусор и разводить костры на территории из-за новых правил противопожарного режима, которые начнут действовать с 1 января, сообщает ТАСС.

Сейчас жечь костры, сжигать мусор и траву запрещено только на землях общего пользования.

"На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия", – говорится в новом регламенте.

Также с 1 января будет запрещено устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования, которые прилегают к жилым, садовым домам и другим недвижимым объектам.

Согласно новым правилам, которые будут действовать в течении пяти лет до 2026 года, штраф за подобные нарушения будет достигать от 2 до 3 тысяч рублей, а если они приведут к возникновению пожара – до 5 тысяч рублей.

Ранее в России был принят закон о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах при ЧС. Согласно закону, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации для граждан штрафы составят от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.