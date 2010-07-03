Госдума ввела штраф до полумиллиона рублей за костры в лесу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Госдума приняла закон о штрафах за нарушение правил пожарной безопасности в лесах при ЧС. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Согласно закону, за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации для граждан штрафы составят от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей

В настоящее время для нарушителей пожарной безопасности в лесу предусмотрена только профилактическая беседа.

Документ на рассмотрение нижней палаты парламента был внесен членами Совета Федерации во главе с Олегом Мельниченко, а также депутатами Госдумы от "Единой России" Алдаром Дамдиновым и Николаем Будуевым.

Ранее в Подмосковье была создана аэромобильная группировка численностью 200 человек на базе специализированных пожарно-спасательных частей для оперативного реагирования на природные пожары.

Группировка в любой ситуации готова к реагированию в любой точке Московской области и в сопредельных субъектах РФ.

