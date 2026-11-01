Один человек погиб при столкновении легковушки с грузовиком в Подмосковье

Фото: vk.ru/"Подмосковная полиция"

В Балашихе пассажир легкового автомобиля погиб после столкновения с припаркованным грузовиком. Водителя машины с травмами доставили в больницу, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Авария произошла около 22:00 31 октября на 27-м километре трассы М-7 "Волга". По предварительным данным, водитель автомобиля "Чери" не справился с управлением и врезался в стоявший грузовик "Мерседес".

Погибшему пассажиру было 36 лет. 42-летнего водителя легкового автомобиля госпитализировали.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Ранее на трассе Р-22 "Каспий" в Подмосковье произошла авария с участием двух автомобилей. Предварительно, водитель Kia выехал на встречную полосу, где столкнулся с Hyundai. В результате ДТП водитель и пассажир Kia погибли, еще три человека были госпитализированы с травмами.