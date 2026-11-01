Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 ноября, 15:37

Происшествия

Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автобус в ЛНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автобус в Луганской Народной Республике, в результате которой погиб человек, еще двое пострадали. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи проведут комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению конкретных подразделений и лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления. Их действиям будет дана оценка.

ВСУ атаковали автобус на автодороге в Беловодском муниципальном округе вечером 31 октября. Он развозил работников маслозавода после смены.

При этом на участке дороги Старобельск–Беловодск беспилотник атаковал легковой автомобиль, погибли женщина и мужчина. Еще один удар в районе села Раздольное Старобельского муниципального округа пришелся по гражданскому автомобилю, погиб мужчина.

Ранее украинские военные сбросили с дронов взрывные устройства на территории трех школ и 17 детских садов в Бежицком районе Брянска. После этого движение в районе улиц Донбасской и Металлургов было ограничено. Саперы приступили к разминированию.

Читайте также


происшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика