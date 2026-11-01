Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автобус в ЛНР

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Уголовное дело по статье о теракте возбуждено после атаки ВСУ на автобус в Луганской Народной Республике, в результате которой погиб человек, еще двое пострадали. Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следователи проведут комплекс мероприятий по сбору и фиксации доказательств, а также установлению конкретных подразделений и лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления. Их действиям будет дана оценка.

ВСУ атаковали автобус на автодороге в Беловодском муниципальном округе вечером 31 октября. Он развозил работников маслозавода после смены.

При этом на участке дороги Старобельск–Беловодск беспилотник атаковал легковой автомобиль, погибли женщина и мужчина. Еще один удар в районе села Раздольное Старобельского муниципального округа пришелся по гражданскому автомобилю, погиб мужчина.

Ранее украинские военные сбросили с дронов взрывные устройства на территории трех школ и 17 детских садов в Бежицком районе Брянска. После этого движение в районе улиц Донбасской и Металлургов было ограничено. Саперы приступили к разминированию.

