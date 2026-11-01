Пловчиха Фокина принесла сборной России первую медаль на юношеской Олимпиаде

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Российская пловчиха Серафима Фокина победила в финальном заплыве на дистанции 100 метров брассом на юношеских Олимпийских играх в Дакаре. Об этом сообщает ТАСС.

Она показала результат в 59,81 секунды. Для сборной России это стало первой медалю на юношеской Олимпиаде.

Игры продлятся в Дакаре до 13 ноября.

Ранее сообщалось, что российский пловец Егор Корнев заработал 128 тысяч долларов за выступление на трех этапах Кубка мира по плаванию на короткой воде. По итогам соревнований пловец занял второе место в общем зачете.

На этапе в Ташкенте 10 октября он установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем (21,28 секунды). В Баку 2 октября Корнев повторил мировой рекорд австралийца Кайла Чалмерса на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 44,84 секунды.

