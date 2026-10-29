Российский пловец Корнев заработал 128 тыс долларов за выступление на Кубке мира

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Российский пловец Егор Корнев заработал 128 тысяч долларов за выступление на трех этапах Кубка мира по плаванию на короткой воде. Об этом говорится на странице Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) в соцсети X.

По итогам соревнований пловец занял второе место в общем зачете. На этапе в Ташкенте 10 октября он установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем (21,28 секунды). В Баку 2 октября Корнев повторил мировой рекорд австралийца Кайла Чалмерса на дистанции 100 метров вольным стилем с результатом 44,84 секунды.

По сумме призовых россиянин уступил только Питеру Кутзе из ЮАР – тот заработал 162 тысячи долларов. В первую десятку среди мужчин также вошли Кирилл Пригода (42,6 тысячи долларов, пятое место) и Павел Самусенко (14,7 тысячи долларов, десятое место). Среди женщин в первую десятку из россиянок попала Евгения Чикунова – 36,9 тысячи долларов и седьмое место.

Ранее россиянин Илья Бородин победил на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде на дистанции 400 метров комплексом. Результат спортсмена составил 3 минуты 58,95 секунды.