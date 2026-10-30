До 13 градусов тепла ожидается в Москве 30 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице в пятницу, 30 октября, сохранится относительно теплая погода. Существенных осадков не ожидается, следует из прогноза, опубликованного на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем воздух прогреется до 13 градусов. В ночные часы температура опустится до 2 градусов.

Ветер будет дуть с юга со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753–756 миллиметров ртутного столба.

В Московской области днем воздух прогреется до 14 градусов. Ночью температура может опуститься до 0.

Ранее метеоролог Михаил Леус рассказал, что очаги небольшого временного снежного покрова могут появиться в столице после 5–6 ноября. Он объяснил, что после первой декады ноября уменьшающийся световой день и преобладание циклонической деятельности запустят в городе процессы предзимья.