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30 октября, 08:38

Политика

В РФ предложили праздновать Хэллоуин дома в формате семейного квеста

Фото: 123RF.com/choreograph

В России предложили праздновать Хэллоуин дома в формате семейного квеста, в котором добро всегда побеждает. С такой инициативой выступила председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая.

По ее словам, вечер праздника можно провести дома, если хочется чего-то по-настоящему страшного. Буцкая вспомнила сказки на ночь в пионерских лагерях – истории про черную-черную комнату где черная-черная дверь. Однако, отметила она, одно дело лагерь, а другое – интересный квест для всей семьи.

"Вы придумываете его всей семьей, и понятно, что он должен хорошо закончиться, что добро точно победит", – передает РИА Новости слова Буцкой.

Такая затея, по ее словам, не запретительная: вся семья может придумать сказку, прожить ее и показать, что добро всегда побеждает.

Хэллоуин отмечают во многих странах в ночь с 31 октября на 1 ноября, накануне католического Дня всех святых. Традиции праздника связывают с культурой древних кельтов, называвших его "Самайн" – "Закат лета".

При этом традиция устраивать на Хэллоуин карнавалы, наряжаться в костюмы нечисти появилась лишь в XX веке в США. Оттуда же пришел главный атрибут – тыква, которую собирают в октябре. Из нее вырезают "фонарь Джека", символ неприкаянной души, бродящей в темноте. В России этот день начали отмечать с 90-х годов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Хэллоуин связан с оккультизмом и мракобесием. Он считает, что торжество стало популярным за счет переодеваний и активностей, однако его смысл заключается в победе нечисти и смерти над жизнью.

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