Адвокат Олифир: россиянам грозят штрафы до 300 тыс рублей и аресты за костюмы на Хэллоуин

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За использование формы полицейского или священника в качестве костюма на Хэллоуин в некоторых случаях можно получить штраф, а приставание к прохожим с игрушечным оружием может обернуться административным арестом на срок до 15 суток. Об этом News.ru рассказал адвокат Андрей Олифир.

Само празднование Хэллоуина в России не запрещено. Вечеринки дома или в кафе, а также костюмы вампиров, зомби и призраков не нарушают закон. Риски возникают из-за отдельных символов на одежде и поведения в общественных местах.

К примеру, ношение полицейской или армейской формы с погонами и шевронами может повлечь ответственность по статье 17.12 КоАП РФ. Она предусматривает штраф до 1,5 тысячи рублей с конфискацией предметов правонарушения. При этом камуфляж без знаков различия разрешен.

Пародийный образ священника у храма, по словам адвоката, может стать поводом для разбирательства по части 1 статьи 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих. Максимальное наказание по этой статье – штраф в размере 300 тысяч рублей.

Олифир также напомнил, что 23 июля 2025 года Верховный суд РФ признал международное движение сатанизма экстремистским и запретил его деятельность. За публичное использование связанных с ним символов, в том числе перевернутой пентаграммы, козлиной головы в пентаграмме, перевернутого креста, креста Левиафана и числа 666, может грозить штраф от 1 до 2 тысяч рублей или арест до 15 суток.

Кроме того, адвокат указал на запрет нацистской символики и радужных флагов, связанных с ЛГБТ-движением (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).

Даже черный плащ и узнаваемая надпись на футболке могут быть расценены судом как запрещенная символика. Повторное нарушение в течение года после исполнения наказания может повлечь уголовную ответственность по статье 282.4 УК РФ, предусматривающей лишение свободы на срок до четырех лет.

Приставание к прохожим с игрушечным оружием и нецензурной бранью может квалифицироваться как мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. В таком случае нарушителю грозит арест на срок до 15 суток, заключил Олифир.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Хэллоуин связан с оккультизмом и мракобесием. Он считает, что торжество стало популярным за счет переодеваний и активностей, однако его смысл заключается в победе нечисти и смерти над жизнью.