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28 октября, 15:27

Политика

Милонов предложил заменить Хэллоуин царскими карнавалами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил возродить в России царские карнавалы вместо празднования Хэллоуина или устраивать маскарады в новогоднюю ночь. Об этом он заявил в беседе с SHOT.

По мнению парламентария, россиянам нужны собственные яркие праздники. Он отметил – если не продвигать свое "вкусное и яркое", его место займут "темные силы Хэллоуина и Макдоналдса".

В качестве примера Милонов привел торжества в честь 300-летия дома Романовых в 1913 году. Тогда по всей империи несколько месяцев проходили балы, парады, выставки, фейерверки и народные гулянья.

Также депутат напомнил о маскараде в Зимнем дворце в 1903 году. В нем участвовали около 400 гостей, переодетых в бояр, стрельцов и сокольничих. Традицию подобных праздников в Россию привез из Европы Петр I.

Ранее Милонов назвал Хэллоуин праздником, связанным с оккультизмом и мракобесием. По его словам, популярность торжества объясняется переодеваниями, розыгрышами и праздничной атмосферой, однако его смысл заключается в победе нечисти и смерти над жизнью. В качестве альтернативы парламентарий предложил обратиться к духовному смыслу Пасхи и традициям Масленицы.

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