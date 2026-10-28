Милонов назвал сутью Хэллоуина расцвет мракобесия и оккультизма

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Суть Хэллоуина заключается в расцвете мракобесия и оккультизма. Таким мнением в беседе с RT заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Популярность праздника парламентарий объяснил карнавальной частью: людям нравятся розыгрыши, переодевания и праздничный антураж. Однако, по его словам, суть праздника мрачная – победа нечисти и смерти над жизнью.

Тем, кто хочет праздновать победу жизни над смертью, Милонов посоветовал обратиться к духовному смыслу Светлой Пасхи. Любителям же антуража он напомнил о Масленице с ее "гастрономической бесконечностью", а жажду переодеваний и карнавала, по словам депутата, поможет утолить возрождение дореволюционных традиций костюмированных балов.

Милонов критиковал и другие праздники, например День святого Валентина. По его мнению, данный праздник имеет эротический подтекст. Особую обеспокоенность у парламентария вызывает активное навязывание Дня всех влюбленных несовершеннолетним в школах, рекламе и социальной среде.