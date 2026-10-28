Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 октября, 16:27

Происшествия

В Туве нашли 10-летнюю девочку, которая пропала во время выпаса овец

Фото: MAX/"МВД по Республике Тыва"

В Туве нашли 10-летнюю девочку, которая пропала после того, как отправилась пасти овец. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в МВД по республике в МАХ.

Девочка пасла овец в Пий-Хемском районе, но к вечеру не вернулась домой. Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию Турана через систему 112. По тревоге подняли личный состав отдела полиции № 7, к поискам также подключились сотрудники МЧС.

В ГУ МЧС по Туве ТАСС рассказали, что в темное время суток девочка увидела огни Кызыла, спустилась с горы и вышла на дорогу, где ее заметил местный житель, управлявший автомобилем.

Ранее руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак сообщал об ограничениях, введенных из-за опасности выхода медведей. В регионе запрещали проведение мероприятий на природе, а в 11 муниципалитетах ввели режим повышенной готовности, который запрещает находиться в лесах.

Читайте также


происшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика