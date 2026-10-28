В Туве нашли 10-летнюю девочку, которая пропала во время выпаса овец

Фото: MAX/"МВД по Республике Тыва"

В Туве нашли 10-летнюю девочку, которая пропала после того, как отправилась пасти овец. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили в МВД по республике в МАХ.

Девочка пасла овец в Пий-Хемском районе, но к вечеру не вернулась домой. Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию Турана через систему 112. По тревоге подняли личный состав отдела полиции № 7, к поискам также подключились сотрудники МЧС.

В ГУ МЧС по Туве ТАСС рассказали, что в темное время суток девочка увидела огни Кызыла, спустилась с горы и вышла на дорогу, где ее заметил местный житель, управлявший автомобилем.

Ранее руководитель Госкомохотнадзора республики Артыш Салчак сообщал об ограничениях, введенных из-за опасности выхода медведей. В регионе запрещали проведение мероприятий на природе, а в 11 муниципалитетах ввели режим повышенной готовности, который запрещает находиться в лесах.

