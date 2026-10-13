13 октября, 17:53Регионы
Трех монахов эвакуировали из скита в Туве из-за угрозы нападения медведей
Фото: depositphotos/LuaAr
Трех монахов эвакуировали из отдаленного скита в Тоджинском районе Тувы из-за угрозы нападения голодных медведей. Об этом сообщила пресс-служба Госкомохотнадзора республики в телеграм-канале.
По данным ведомства, скит расположен в 160 километрах от села Тоора-Хем. Хищники не раз приближались к локации и оставляли следы рядом с ней.
Спасательная операция прошла успешно. Были эвакуированы две женщины 50 и 60 лет и мужчина 80 лет. Никто не пострадал, их доставили в Кызыл.
Глава Тувы Владислав Ховалыг поручил создать межведомственную рабочую группу. В нее вошли представители МВД, Росгвардии, Госкомохотнадзора и Ассамблеи народов России. Группа уже вылетела к скиту на самолете Росгвардии.
С начала 2026 года в России ликвидировали более 3,4 тысячи медведей, которые представляли угрозу для человека. Сложная ситуация с выходами зверей к населенным пунктам сложилась в Сибири и на Дальнем Востоке.
Большинство отстрелянных особей приходится на регионы Сибирского федерального округа – здесь были ликвидированы не менее 2,2 тысячи хищников. По информации региональных правительств, в Туве избавились минимум от 263 бурых медведей. Всего за текущий год жертвами нападения этих хищников стали 25 человек.
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