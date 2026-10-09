Медведь разгромил гостевой домик на турбазе в Туве

Фото: MAX/"МВД по Республике Тыва"

В Туве медведь проник в гостевой домик Федерации лыжного спорта на станции "Тайга" и повредил находившееся внутри имущество, сообщает МВД по региону.

Полиция опубликовала фотографии последствий визита животного. На снимках видно, что мебель, техника и личные вещи оказались разбросаны по помещению. Кроме того, медведь повалил пристройку, расположенную рядом с домиком.

Станция "Тайга" находится примерно в 30 километрах от Кызыла и пользуется популярностью у жителей республики. В зимний сезон здесь прокладывают лыжные трассы, которые считаются одними из лучших в Сибири. Их также используют для тренировок спортсмены.

После происшествия МВД по республике призвало жителей и туристов временно отказаться от посещения этой территории.

Ранее зоолог и охотовед Михаил Кречмар предупредил, что пик выхода медведей к людям в России ожидается примерно через месяц. По его словам, за последние 20 лет число медвежат в выводках росло, а охотники выбирали лишь 27% от разрешенных лимитов на отстрел хищников. В Красноярском крае этот показатель составляет всего 4%.

Дополнительными причинами Кречмар назвал нехватку корма в тайге и утрату медведями страха перед человеком. Специалист также предложил контролировать выполнение лимитов и заранее оценивать урожайность основных кормов, чтобы прогнозировать возможные обострения ситуации.