Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 14:49

Происшествия

Медведь разгромил гостевой домик на турбазе в Туве

Фото: MAX/"МВД по Республике Тыва"

В Туве медведь проник в гостевой домик Федерации лыжного спорта на станции "Тайга" и повредил находившееся внутри имущество, сообщает МВД по региону.

Полиция опубликовала фотографии последствий визита животного. На снимках видно, что мебель, техника и личные вещи оказались разбросаны по помещению. Кроме того, медведь повалил пристройку, расположенную рядом с домиком.

Станция "Тайга" находится примерно в 30 километрах от Кызыла и пользуется популярностью у жителей республики. В зимний сезон здесь прокладывают лыжные трассы, которые считаются одними из лучших в Сибири. Их также используют для тренировок спортсмены.

После происшествия МВД по республике призвало жителей и туристов временно отказаться от посещения этой территории.

Ранее зоолог и охотовед Михаил Кречмар предупредил, что пик выхода медведей к людям в России ожидается примерно через месяц. По его словам, за последние 20 лет число медвежат в выводках росло, а охотники выбирали лишь 27% от разрешенных лимитов на отстрел хищников. В Красноярском крае этот показатель составляет всего 4%.

Дополнительными причинами Кречмар назвал нехватку корма в тайге и утрату медведями страха перед человеком. Специалист также предложил контролировать выполнение лимитов и заранее оценивать урожайность основных кормов, чтобы прогнозировать возможные обострения ситуации.

Медведь пробрался в дом к российским биатлонистам в Сочи

Читайте также


происшествияживотныерегионы

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика