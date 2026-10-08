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08 октября, 11:34

Происшествия

Подросток выжил после нападения медведя на пасеке в Алтайском крае

Фото: 123RF.com/nataljusja

Медведь напал на 15-летнего подростка в Солтонском районе Алтайского края, однако ему удалось выжить. Об этом сообщили в пресс-службе станции скорой медицинской помощи города.

Предварительно, нападение произошло на пасеке примерно в 20 километрах от Солтона. Пострадавшего госпитализировали в Бийск, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, дальнейшая судьба животного неизвестна.

Прокуратура Алтайского края начала проверку после случившегося. Помощник прокурора региона Мария Антошкина подчеркнула в беседе с РИА Новости, что нападение действительно произошло, а информация о нем не является фейком.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры, направленные на недопущение подобных случаев.

Ранее медведя заметили у школы-интерната в Кызыле. Очевидцы увидели животное в реке в районе учреждения. На этом фоне жителей призвали соблюдать бдительность и осторожность.

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