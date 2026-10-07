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07 октября, 18:31

Происшествия

Медведя заметили у школы-интерната в Кызыле

Фото: 123RF.com/oorka

В Кызыле у школы-интерната заметили медведя. Об этом сообщили в ГУ МВД по Республике Тыва.

По словам очевидцев, животное увидели в реке в районе школы. На этом фоне жителей призвали соблюдать бдительность и осторожность.

Это не первый случай выхода медведя в Кызыле. 5 октября хищника заметили на территории национального парка культуры и отдыха имени Н. Гастелло. Медведя обнаружили возле аттракционов с помощью квадрокоптера.

С весны в российских регионах от нападений бурых медведей погибли не менее 22 человек. По два человека стали жертвами нападений животных в Бурятии и на Камчатке. Еще по одному случаю зафиксировано в Туве, Вологодской области и Хабаровском крае.

В Красноярском крае медведи убили семерых человек. В Томской и Иркутской областях погибли по три человека, в Республике Алтай – один.

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