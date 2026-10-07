Личинки трихинеллеза обнаружили в мясе пяти убитых медведей в Хакасии

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Специалисты Роспотребнадзора обнаружили личинки возбудителя трихинеллеза в мясе пяти убитых бурых медведей в Хакасии. Об этом сообщили в администрации города Абаза.

По данным властей, управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия в рамках Комплексного плана по профилактике паразитарных болезней на 2025–2027 годы информирует о росте рисков заражения людей. В числе причин – активность бурых медведей и употребление их мяса без ветеринарно-санитарной экспертизы.

В свою очередь, в управлении ветеринарии республики отметили, что участились случаи обнаружения личинок трихинелл при микроскопическом исследовании мяса. Роспотребнадзор проводит лечебно-диагностические мероприятия в отношении охотников, занятых в добыче инвазированных животных.

Трихинеллез – одно из самых опасных паразитарных заболеваний. Оно отличается длительным течением, развитием осложнений и может привести к инвалидности или летальному исходу. Заразиться можно при употреблении мяса диких животных – кабанов, медведей. Источником паразита также могут быть барсуки, лисы, нутрии, енотовидные собаки и другие животные.

В текущем сезоне в Хакасии ликвидировали 160 бурых медведей, которые представляли угрозу для местных жителей. С 21 сентября в республике действует режим повышенной готовности из-за участившихся выходов хищников к населенным пунктам.