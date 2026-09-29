Не менее 22 человек погибли от нападений медведей в России с весны

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Не менее 22 человек погибли от нападений бурых медведей в российских регионах с весны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении агентства данные.

Уточняется, что по два человека стали жертвами нападений животных в Бурятии и на Камчатке. Еще по одному случаю зафиксировано в Туве, Вологодской области и Хабаровском крае.

В Красноярском крае медведи убили семерых человек. В Томской и Иркутской областях погибли по три человека, в Республике Алтай – один.

Последним зафиксированным случаем стала гибель жителя Камчатки. По данным регионального Госохотнадзора, нападение на мужчину произошло, когда он пришел в лес недалеко от села Устьевого за клюквой.

Как ранее объяснил президент РАН Геннадий Красников, медведи стали чаще нападать на людей из-за изменения климата и роста популяции. Животным не хватает еды в лесах, поэтому они начали заходить на другие территории.

По словам Красникова, в каждом регионе необходимо отдельно оценивать, как изменилась кормовая база и выросла численность хищников.