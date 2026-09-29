Прокуратура проверяет информацию о гибели гребешка в заливе Петра Великого во Владивостоке

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Владивостокская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту гибели приморского гребешка в заливе Петра Великого. Об этом сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Поводом для проверки стали сообщения в местных сообществах в социальных сетях. Прокурор оценит соблюдение законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, а также водного законодательства.

Как отметили в ведомстве, образцы погибших моллюсков, отобранные организацией, которая занимается воспроизводством объектов аквакультуры, уже направлены на исследование. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в реках Туре и Тоболе в Тюменской области полностью погибла рыба. Отмечалось, что кормовая база водоемов потеряна на 95%. Также частичная гибель рыбы зафиксирована в реках Иртыш, Тавде и Исети.