Россиянам могут разрешить получать пенсию по цифровому удостоверению в MAX

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Минтруд России подготовил проект постановления, который позволит пенсионерам предъявлять цифровое удостоверение в мессенджере MAX при получении пенсии в отделениях "Почты России" наравне с паспортом. Об этом заявил статс-секретарь – замминистра труда и соцзащиты РФ Андрей Пудов, передает пресс-служба министерства.

Соответствующий документ размещен на сайте нормативных правовых актов. Как пояснил Пудов, в настоящее время предлагается решение, которое позволит предъявлять QR-код при получении пенсии в отделениях почты или почтальоном. После его реализации не обязательно будет держать паспорт под рукой, подчеркнул замминистра.

Он отметил, что телефон уже давно стал для пенсионеров ежедневным помощником, а не просто средством связи. Пожилые люди могут получать льготы и скидки без бумажных документов – достаточно показать QR-код в MAX.

Ранее сообщалось, что россиянам, которым исполнилось 80 лет или у которых есть инвалидность первой группы, положена увеличенная фиксированная надбавка к пенсии. Для этих граждан выплата к страховой пенсии по старости повышается на 100% от суммы, которая предусмотрена частью 1 статьи 16 Федерального закона.