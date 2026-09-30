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30 сентября, 17:32

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"Коммерсант": организаторов концертов рэпера Уэста проверят на мошенничество

Организаторов концертов рэпера Уэста проверят на мошенничество

Фото: Getty Images/WireImage/Lester Cohen

В Санкт-Петербурге правоохранители проводят доследственную проверку по факту возможного мошенничества в особо крупном размере со стороны организатора отмененных концертов американского рэпера Канье Уэста. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Поводом для проверки, по некоторым данным, стало обращение депутата местного заксобрания, которому пожаловались покупатели билетов, не получившие возврата средств за отмененный концерт.

Уточняется, что материалы в ближайшее время передадут в Москву, к работе подключится центральный аппарат МВД. Это связано с тем, что организатор выступлений – ООО "Сэй Эдженси" (Say Agency) – зарегистрирован в столице. В нескольких городах к агентству уже поданы судебные иски с требованием вернуть деньги за билеты и компенсировать транспортные расходы.

В августе были анонсированы концерты Уэста в Петербурге, они должны были пройти на "Газпром Арене" 10 и 11 октября. Позднее площадка опровергла информацию о подписании договора на проведение выступлений.

Say Agency при этом продолжало заявлять о подготовке шоу, афиша выступления сохранялась на сайте агентства. Покупатели попытались вернуть деньги, но столкнулись с проблемами, из-за чего началось разбирательство в Роспотребнадзоре. После этого организатору концерта вынесли предостережение.

Затем страница мирового тура музыканта, посвященная концертам в России, пропала и стала показывать ошибку 404. Кроме того, американское агентство Access Opera, которое выступает партнером тура Уэста, подтвердило отмену его выступления в Петербурге.

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