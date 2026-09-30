Нетаньяху поручил силовикам готовиться к возможным угрозам после инцидента с Flydubai

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился усилить подготовку служб безопасности к потенциальным угрозам после происшествия на борту самолета авиакомпании Flydubai. Об этом он заявил в видеообращении, передает ТАСС.

"Я отдаю должное героям рейса из Дубая, которые проявили находчивость и мужество", – добавил премьер.

Самолет, летевший в Тель-Авив, передал сигналы о чрезвычайной ситуации на борту и о захвате судна 30 сентября. После этого борт пропал с радаров. Спустя некоторое время самолет приземлился в Саудовской Аравии, а причиной инцидента была названа драка пилотов.

Сначала СМИ сообщали, что один пилот был русским, а другой – украинцем. Позже другой источник заявил, что пилоты являются подданными Омана и ОАЭ. В генконсульстве РФ в Дубае добавили, что среди пилотов этого рейса россиян не было.

По одной из версий, один из пилотов собирался захватить управление самолетом и разбить его вместе с пассажирами, для чего перевел судно в пике с 30 до 15 тысяч футов. Тогда коллега вступил с ним в драку.

Позже стало известно, что самолет успешно посадили другие пилоты, которые находились на борту в качестве пассажиров. Израильская сторона расценивает инцидент как попытку теракта. В настоящее время оба пилота доставлены в медучреждение.