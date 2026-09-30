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30 сентября, 16:55

Экономика

Банк России представил календарь решений по ключевой ставке в 2027 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России опубликовал календарь заседаний совета директоров по ключевой ставке на 2027 год. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В 2027 году запланировано восемь заседаний. Первое состоится 12 февраля, затем заседания пройдут 19 марта, 30 апреля, 11 июня, 30 июля, 10 сентября, 22 октября и 17 декабря.

Четыре заседания будут опорными, на них представят среднесрочный прогноз – 12 февраля, 30 апреля, 30 июля и 22 октября.

Предполагаемое время публикации пресс-релиза и начала пресс-конференций председателя Банка России по итогам заседаний останется прежним: пресс-релиз выйдет в 13:30 по московскому времени, пресс-конференция – в 15:00.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2% по сравнению с 13,7% в августе. При этом ожидаемая россиянами через пять лет годовая инфляция резко снизилась – до 10,7 с 12,4%.

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