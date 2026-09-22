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Инфляционные ожидания россиян в сентябре выросли до 14,2% по сравнению с 13,7% в августе, сообщает Центробанк РФ со ссылкой на опрос "инФОМ".

Опрос проводился с 3 по 15 сентября среди россиян старше 18 лет. В нем приняли участие не менее 2 тысяч респондентов из 100 населенных пунктов в 54 субъектах страны.

Ожидаемая россиянами через пять лет годовая инфляция резко снизилась – до 10,7% с 12,4. Наблюдаемая инфляция, по данным регулятора, в сентябре увеличилась – до 15,1% с 14,3 месяцем ранее.

Ожидания различаются в зависимости от наличия сбережений. Среди тех, у кого есть сбережения, показатель вырос до 12,8% с 12 в августе. У респондентов без сбережений ожидаемая инфляция поднялась до 15,4% с 15.

Ранее сообщалось, что ЦБ сможет вернуться к снижению ключевой ставки, увидев устойчивое замедление инфляционных процессов. Продолжительность паузы в цикле смягчения денежно-кредитной политики напрямую связана с динамикой устойчивой инфляции.

