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22 сентября, 16:20

Город

В Москве изготовлено 15 газорегуляторных пунктов в 2026 году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Для московской газовой сети изготовлено 15 газорегуляторных пунктов в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

По словам заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, оборудование произведено на собственных мощностях АО "Мосгаз" и предназначено для обеспечения безопасной работы газотранспортной системы Москвы.

Газорегуляторные пункты выполняют ключевую функцию в системе газоснабжения: они снижают давление газа до безопасного уровня, поддерживают его в заданных параметрах и распределяют потоки между объектами городской инфраструктуры. Как пояснил вице-мэр, производство выстроено по принципу полного цикла – сначала создаются проекты и 3D-модели, после чего выпускается уже готовое оборудование.

Основной акцент в работе сделан на производстве шкафных газорегуляторных пунктов. Такие устройства не очень большие, при этом удобные и надежные. При их изготовлении применяются новейшие технологии – лазерная резка металла, токарная и фрезерная обработка, гибка на специализированных станках. Готовое оборудование соответствует всем стандартам.

Ранее в центре столицы завершилось обновление газорегуляторного пункта "Мещанский", который обеспечивает газоснабжение жилых домов в Мещанском и Красносельском районах. В ходе работ был установлен новый блочный газорегуляторный пункт пропускной способностью порядка 10 тысяч кубометров в час.

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