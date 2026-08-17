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17 августа, 07:34

Город

Газопровод для тепловой станции "Перово" на востоке Москвы готов наполовину

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Строительство газопровода на востоке Москвы завершено на 50%. Новая сеть повысит эффективность и надежность газоснабжения районной тепловой станции "Перово", которая обеспечивает теплом и горячей водой жителей района Вешняки, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работы стартовали в ноябре 2025 года, завершить их планируют до конца 2026-го. Прокладку ведут открытым и закрытым способами – это связано с плотной застройкой района. На шести участках трасса пересекается с дорогами и действующими коммуникациями, поэтому там применяют методы бурошнекового и горизонтального направленного бурения. Современные технологии позволяют минимизировать воздействие на инфраструктуру.

На газопроводе установят четыре запорных устройства с электроприводом. Управлять ими будут дистанционно из центральной диспетчерской АО "Мосгаз": при необходимости нужный участок перекроют за 1,5 минуты. Краны дублируют друг друга – в случае неисправности одного задействуют резервный. Все оборудование произведено в России.

Новые сети делают из полиэтиленовых труб, рассчитанных на несколько десятилетий бесперебойной работы. Также предусмотрен перевод существующего газопровода с высокого на среднее давление. Врезку новой трубы в основную систему планируют выполнить во втором квартале 2027 года.

Ранее в центре Москвы завершили модернизацию газорегуляторного пункта "Мещанский", который обеспечивает газоснабжение жилых домов в Мещанском и Красносельском районах. В ходе работ специалисты установили новый блочный газорегуляторный пункт пропускной способностью около 10 тысяч кубометров в час.

Кроме того, прокладка газопровода высокого давления началась на участке от Калужского шоссе до деревни Андреевское в Новомосковском административном округе (НАО). Сдать объект планируется в конце 2027 года.

Около 400 км газопроводов высокого давления построят в ТиНАО до 2032 года

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