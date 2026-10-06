Суд признал банкротом компанию блогера Влада Бумаги

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Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО "А4 Трейд", принадлежащее видеоблогеру Владу Бумаге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Суд открыл в компании конкурсное производство. Задолженность перед заявителем – индивидуальным предпринимателем Александром Руденко – в размере чуть более 7,4 миллиона рублей включена в реестр требований кредиторов.

Долг появился по договору поставки 2023 года. Руденко поставил "А4 Трейд" товар на сумму около 637 тысяч долларов, однако покупатель оплатил его частично. В феврале этот же суд взыскал с должника более 30 тысяч долларов долга и около 54 тысяч долларов неустойки.

По информации сервиса "БИР-Аналитик", основной вид деятельности компании блогера – розничная торговля по почте или через интернет. Выручка компании в прошлом году составила почти 102 миллиона рублей, при этом чистый убыток превысил 27 миллионов.

Ранее суд отказал Бумаге в защите прав на его изображение на футболках. Представитель блогера подал иск против предпринимателя, который продавал одежду с похожим рисунком. Команда Бумаги посчитала товар контрафактным и потребовала компенсацию, однако суд не выявил никаких нарушений.