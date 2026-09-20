Экс-франчайзи Rostic’s подаст в суд заявление о банкротстве

Фото: depositphotos/belchonock

Компания "Фаст фуд маркет", которая развивала рестораны Rostic's по франшизе, намерена обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве. Об этом сообщается на портале "Федресурс".

Документы планируется подать по истечении 15 календарных дней с даты публикации уведомления – 16 сентября. В качестве кредиторов указаны Сбербанк, ИФНС России № 26 по столице, структуры ФПК "Гарант-инвест" и другие организации. При этом размер задолженности "Фаст фуд маркета" не разглашается.

В компании "Юнирест", которая управляет брендом Rostic's, уточнили газете "Коммерсант", что сложившаяся ситуация не повлияет на работу сети ресторанов.

Ранее Арбитражный суд Москвы инициировал процедуру наблюдения, являющуюся стартовым этапом банкротства, в отношении компании АО "Октоблу", управляющей сетью спортивных гипермаркетов Desport (до переименования известной как Decathlon). Инициатором процесса выступил Андрей Таскин, которому право требования к должнику было передано от кредитора – ООО "Орбитекс". Сумма исковых требований составила порядка 19 миллионов рублей.