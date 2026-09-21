После обработки 40% бюллетеней "Единая Россия" набрала 57,36% голосов на выборах в ГД

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Евгений Самарин

Центризбирком РФ опубликовала промежуточные результаты подсчета голосов на выборах в Госдуму. После обработки 40% протоколов лидерство удерживает "Единая Россия" – ей отдают предпочтение 57,36% избирателей.

Следом идут КПРФ с 13,82% и ЛДПР с 9,06%. Партия "Новые люди" набирает 7,94%, "Справедливая Россия" – 5,21%. Остальные участники гонки пока не преодолевают пятипроцентный барьер: у Партии пенсионеров – 2,17%, у "Зеленых" – 1,02%, у "Коммунистов России" – 0,89%, у "Родины" – 0,67%, у Партии прямой демократии – 0,32%.

Голосование проходило в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. Официальные итоги планируется объявить не раньше 25 сентября. Предварительные данные говорят о более высокой явке по сравнению с предыдущими выборами 2021 года.

В Общественной палате РФ охарактеризовали прошедшее голосование как штатное и конструктивное. Подтвержденных нарушений зафиксировано минимальное количество, на фоне свыше 90 тысяч участков это единичные случаи.