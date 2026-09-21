Бездомный спрятал арсенал оружия в гараже в Керчи

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В Керчи сотрудники полиции обнаружили оружие и боеприпасы в гараже, где временно проживал 34-летний мужчина без постоянного места жительства. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу МВД России по Крыму.

Изъятые предметы нашли в одном из гаражных кооперативов города. Среди них – одноствольное нарезное оружие с самодельными изменениями, магазин и патроны разного калибра. Экспертиза установила, что предмет является карабином Мосина калибра 7,62 миллиметра, пригодным для стрельбы.

Следствие выяснило, что мужчина хранил оружие около 10 лет. Он нашел его примерно в 2015 году и не собирался продавать. Так как обвиняемый остался без жилья, знакомый разрешил ему пожить в гараже.

Раньше мужчину уже привлекали к уголовной ответственности. На этот раз следователи возбудили уголовное дело по статьям о незаконном изготовлении оружия и хранении боеприпасов. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 5 лет лишения свободы со штрафом до 100 тысяч рублей.

Ранее в Тульской области правоохранители обнаружили крупный склад боеприпасов во время обыска у пенсионерки. Во время осмотра они нашли свыше 580 патронов разных калибров, емкости с сыпучим веществом, предмет, похожий на затвор огнестрельного оружия, а также комплектующие – магазин и капсюли.