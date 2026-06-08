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08 июня, 15:24

Происшествия

Пистолет с патронами обнаружен у мужчины, попавшего в больницу после ДТП в ТиНАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сотрудники уголовного розыска УВД по ТиНАО задержали попавшего в больницу мужчину, у которого нашли пистолет с патронами. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД РФ.

42-летний житель Московской области поступил в одно из медицинских учреждений после ДТП. У него в вещах нашли предмет, схожий с пистолетом, а также 8 патронов. Согласно результатам проведенного исследования, это был травматический пистолет, переделанный под нарезное огнестрельное оружие. При этом патроны были пригодны для стрельбы.

По месту работы фигуранта изъяли еще 1 570 предметов, схожих с патронами различного калибра, а также 4 единицы оружия. Предметы отправлены на экспертизу. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям 222 и 223 УК РФ ("Незаконные приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, боеприпасов" и "Незаконное изготовление оружия").

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства инцидента и возможные каналы приобретения боеприпасов.

Ранее во время обыска у пенсионерки в Узловском районе Тульской области правоохранители нашли крупный склад боеприпасов. Дома у 67-летней женщины хранилось более 580 патронов разных калибров, емкости с предположительно порохом и различные детали к оружию. Правоохранители еще устанавливают, откуда у пенсионерки взялся арсенал и зачем она его хранила.

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