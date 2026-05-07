Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 16:27

Происшествия

Дело завели на жителя Ярославской области, продававшего сделанные на 3D-принтере кастеты

Фото: MAX/"УМВД России по Ярославской области"

Уголовное дело о незаконном изготовлении холодного оружия возбудили против жителя Тутаева. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

По данным ведомства, 36-летний мужчина воспользовался 3D-принтером для создания предметов, которые были похожи на кастеты. После он продавал их в интернете под видом брелоков.

Сотрудники полиции изъяли 7 предметов. Специалисты провели экспертизу и определили, что продукция относится к холодному оружию контактно-ударного и ударно-раздробляющего действия.

В результате мужчину задержали. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что сотрудники Росгвардии с начала прошлого года выявили в Центральном федеральном округе РФ более 83 килограммов взрывчатых веществ. Помимо этого, они изъяли около 7 тысяч единиц огнестрельного оружия, свыше 42 тысяч боеприпасов разного калибра, почти 30 килограммов наркотических веществ и материальных ценностей на свыше 294 миллионов рублей.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика