10 декабря, 14:00

Происшествия

Росгвардейцы обнаружили свыше 83 кг взрывчатки в ЦФО с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 83 килограммов взрывчатых веществ обнаружили росгвардейцы с начала 2025 года в Центральном федеральном округе России, сообщила пресс-служба Росгвардии в ЦФО.

Кроме того, они изъяли около 7 тысяч единиц огнестрельного оружия, свыше 42 тысяч боеприпасов разного калибра, почти 30 килограммов наркотических веществ и материальных ценностей на свыше 294 миллионов рублей.

При этом сотрудники соединений по охране важных государственных объектов задержали свыше 90 нарушителей пропускного и внутриобъектового режима и предотвратили несанкционированный вывоз материальных ценностей.

В это же время сотрудники ОМОН и СОБР территориальных органов Центрального округа Росгвардии задержали более 27 тысяч правонарушителей и приняли участие в свыше одной тысячи операций и специальных мероприятий.

Ранее стало известно, что российские спецслужбы вместе с МВД и Росгвардией за март и апрель 2025 года накрыли 62 подпольные мастерские по модернизации оружия и созданию снарядов.

Всего в 58 регионах России выявлены 172 оружейника, которые причастны к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению и продаже боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских.

происшествия

