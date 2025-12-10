Эксперт Татьяна Весенняя: живую ель не стоит покупать задолго до Нового года из-за наценок

Москвичи все чаще делают выбор в пользу натуральных елок для празднования Нового года вместо искусственных, сообщили СМИ. Как выбрать дерево и что грозит за незаконный спил, разбиралась Москва 24.

Правила акклиматизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Живую новогоднюю ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок в сезон высокого спроса, посоветовала в разговоре с Москвой 24 флорист-декоратор Татьяна Весенняя.

"Если приобретать заранее, то из-за высокого спроса стоимость живой двухметровой елки может составить около 20 тысяч рублей. В крупных сетевых гипермаркетах ценники, как правило, несколько ниже. При этом для тех, кто предпочитает украшать дом непосредственно перед праздником, 30–31 декабря, тот же экземпляр можно будет найти и за 2,5 тысячи рублей на елочных базарах", – отметила эксперт.

Что касается размеров, то для стандартной квартиры комфортной считается высота от 1,75 до 2,5 метра. Для просторного дома подойдет ель повыше, добавила специалист.

"При выборе необходимо обращать внимание на свежесть. Следует взять дерево за ветку и оценить, насколько крепко держится хвоя. Если елку неправильно хранили – переморозили или, наоборот, держали в сухости – она быстро осыпется после того, как ее занесут в дом", – посоветовала Татьяна Весенняя.





Татьяна Весенняя флорист-декоратор Также необходимо правильно провести акклиматизацию дерева к домашнему теплу. Нельзя заносить елку с мороза сразу в теплое помещение. Сначала ее нужно подержать в промежуточном пространстве с более мягкой температурой, например, в подъезде многоквартирного дома или в холодном коридоре частного жилья, и лишь затем вносить в комнату. Это предотвратит резкую реакцию на перепад температур, из-за чего дерево пересыхает.

Эксперт добавила, что для сохранности ель не следует ставить рядом с отопительными приборами или батареями, так как от прямого тепла она тоже быстро пересыхает.

"Что касается расположения в интерьере, то дерево не должно обязательно находиться строго в центре комнаты. В просторном доме с холлом его часто размещают ближе к лестнице, чтобы оно сразу бросалось в глаза. На практике многие ставят елку ближе к углу, так как это удобнее", – отметила эксперт.

Если же в квартире не хватает места для полноразмерной ели, прекрасной альтернативой станут хвойные композиции из лапника или сосны. Их можно приобрести или заказать во флористических магазинах, порекомендовала декоратор.

Три вида ответственности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин отметил, что при выборе живого дерева в первую очередь необходимо ориентироваться на официальные базары, а проверить законность спила и продажи можно по документам.

"На официальных базарах у каждого продавца есть документы, в том числе документы на товар, который он продает. В них должно быть указано, в каком питомнике дерево было выращено и срублено, дата спила", – объяснил он.

Бумаги также позволят определить свежесть дерева. По словам Кунафина, новогодние ели не хранятся больше месяца, поэтому на базарах будут продаваться те, которые спилены в начале-середине и конце декабря.

В свою очередь, юрист Алла Георгиева также напомнила, что за самовольную вырубку лесных насаждений, включая ели, существует ответственность.

"Она подразделяется на три основных вида: административную, гражданско-правовую и уголовную. Последняя применяется реже, в то время как первая является наиболее распространенной", – отметила эксперт.

Она добавила, что если стоимость срубленного дерева или деревьев оценивается в сумму до 5 тысяч рублей, то дело квалифицируется как административное правонарушение. В этом случае ель, а также использованные инструменты (пилы, топоры) конфискуют.

"Согласно статье о незаконной рубке (8.28 КоАП РФ), для граждан предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч рублей. Помимо федерального законодательства, могут применяться нормы региональных кодексов. Дополнительно по решению местных властей может быть наложен отдельный штраф", – объяснила Георгиева.





Алла Георгиева юрист Гражданско-правовая ответственность возникает после причинения материального ущерба. Независимо от привлечения к административной или уголовной ответственности виновник обязан возместить ущерб, нанесенный лесному фонду или, например, зеленым насаждениям в парке. Размер подлежит обязательной оценке на основании методик, утвержденных Минприроды РФ. При расчете учитываются такие параметры, как порода дерева, его высота и диаметр.

Уголовная ответственность наступает по статье о незаконной рубке лесных насаждений (260 УК РФ) в случае, если совокупный причиненный ущерб превышает 5 тысяч рублей, указала юрист.

"Статья предусматривает наказания, включающие штраф до 500 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до 2 лет, а также лишение свободы до 2 лет. Если правонарушение совершено в особо крупном размере, организованной группой или группой лиц по предварительному сговору, наказание ужесточается и срок лишения свободы может достигать 7 лет", – добавила эксперт.

Она подчеркнула, что отдельного внимания заслуживает транспортировка дерева. При проверке полицией или работниками лесного хозяйства необходимо предоставить документы, подтверждающие законность происхождения ели (например, товарный чек из питомника или специализированного магазина). Если их не будет, а в автомобиле также обнаружат инструменты для рубки, это может быть расценено как прямое доказательство преступления, заключила Георгиева.