Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 декабря, 21:19

Политика

"Единая Россия" подвела итоги работы в осеннюю сессию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Работа депутатов фракции "Единая России" по итогам осенней сессии была признана удовлетворительной. Об этом рассказал секретарь генерального совета партии Владимир Якушев на пресс-подходе в нижней палате парламента.

"У нас состоялось заседание фракции, на котором были подведены итоги осенней сессии. В целом нужно сказать, что работа фракции за этот период признана удовлетворительной, поскольку те задачи, которые мы ставили перед собой, были решены", – цитирует его ТАСС.

По словам Якушева, были приняты законопроекты по основным направлениям народной программы. Кроме того, "Единая Россия" принимала активное участие в доработке проекта федерального бюджета. Фракция внесла туда значительное число правок.

"Ответы на эти вопросы были учтены в федеральном бюджете, поэтому в целом работу фракции можно оценить как достаточно эффективную", – подчеркнул Якушев.

Ранее анонсировали обновление "Единой России" в 2026 году. Избирательный цикл будет масштабным. Кроме того, состоятся кампании по выборам в заксобрания 39 регионов страны, в 10 административных центрах, а также масштабные муниципальные кампании в 11 российских субъектах.

При этом "Единая Россия" сохранит преемственность. Якушев указывал, что фракция заинтересована в эффективных и профессиональных депутатах в новом созыве.

Читайте также


политика

Главное

Какие насекомые могут жить на новогодней елке?

Зимующие на дереве насекомые будут неподвижны, так как при низких температурах их активность прекращается

На елке могут встречаться хермесы или тля

Читать
закрыть

В бачок омывателя необходимо заливать стеклоомывающую жидкость – незамерзайку

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Стоит уделить внимание аккумулятору: с помощью нагрузочной вилки нужно оценить его состояние

Читать
закрыть

Почему спрос на рефинансирование ипотеки вырос к концу 2025 года?

Практика рефинансирования широко распространена при падении процентных ставок на рынке

Эксперты призывают четко оценить сопутствующие расходы и выбрать предложение с прозрачными условиями

Читать
закрыть

Чем обернется для авторынка открытие новых хабов подержанных машин?

Подобная форма продаж уже существует, однако сейчас речь идет о создании более централизованных точек

Влияние будет зависеть от того, какие именно марки, модели и в каком объеме будут представлены

Читать
закрыть

Как не стать жертвой обмана с жильем во время отпуска?

Рекомендуется пользоваться проверенными онлайн-платформами

После бронирования и оплаты стоит связаться с собственником жилья, чтобы подтвердить статус недвижимости

Читать
закрыть

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика