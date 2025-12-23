"Единая Россия" подвела итоги работы в осеннюю сессию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Работа депутатов фракции "Единая России" по итогам осенней сессии была признана удовлетворительной. Об этом рассказал секретарь генерального совета партии Владимир Якушев на пресс-подходе в нижней палате парламента.

"У нас состоялось заседание фракции, на котором были подведены итоги осенней сессии. В целом нужно сказать, что работа фракции за этот период признана удовлетворительной, поскольку те задачи, которые мы ставили перед собой, были решены", – цитирует его ТАСС.

По словам Якушева, были приняты законопроекты по основным направлениям народной программы. Кроме того, "Единая Россия" принимала активное участие в доработке проекта федерального бюджета. Фракция внесла туда значительное число правок.

"Ответы на эти вопросы были учтены в федеральном бюджете, поэтому в целом работу фракции можно оценить как достаточно эффективную", – подчеркнул Якушев.

Ранее анонсировали обновление "Единой России" в 2026 году. Избирательный цикл будет масштабным. Кроме того, состоятся кампании по выборам в заксобрания 39 регионов страны, в 10 административных центрах, а также масштабные муниципальные кампании в 11 российских субъектах.

При этом "Единая Россия" сохранит преемственность. Якушев указывал, что фракция заинтересована в эффективных и профессиональных депутатах в новом созыве.

