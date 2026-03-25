Маркетолог Новиков: на ранних сборах ребенка в школу можно сэкономить до 70%

Приемная кампания детей в первый класс начнется не позднее 1 апреля, сообщили в Минпросвещения РФ. Как грамотно подготовить ребенка к новому этапу в жизни, разбиралась Москва 24.

"Простые, на первый взгляд, вопросы"

Прием заявлений в первые классы российских школ начнется не позднее 1 апреля и продлится до 5 сентября 2026 года. Документы можно подать лично в учебном заведении, отправить по почте с уведомлением о вручении, а также через портал "Госуслуги" или интегрированный с ним региональный ресурс, рассказали в Минпросвещения РФ.

В ведомстве отметили, что на первом этапе, который продлится до 30 июня, рассматриваются заявления семей, проживающих на закрепленной за школой территории, а также льготных категорий граждан. Вторая волна начнется 6 июля и завершится 5 сентября – в это время зачисление проходит независимо от места регистрации ребенка.

Уведомление о приеме придет в личный кабинет на "Госуслугах", а также на указанный заявителем почтовый или электронный адрес. По предварительным оценкам Минпросвещения, 1 сентября за парты сядут более 1,5 миллиона первоклассников.

При подготовке к школе родители часто делают упор на то, чтобы научить ребенка читать и считать, а также дать ему базовые знания, заметила детский и подростковый психолог Надежда Резенова.

"Но эту часть лучше доверить специалистам. Это связано с тем, что родители могут совершать ошибки даже при обучении чтению (например, путая звук и букву)", – отметила она в разговоре с Москвой 24.

По ее словам, главная задача взрослых в этот период – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры и активность.





Надежда Резенова детский и подростковый психолог Нужно задавать ребенку простые, на первый взгляд, вопросы: какой сегодня день недели, какая часть суток? Это развивает кругозор, мышление и речь. Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания, внимание, память, мышление, мотивацию.

Важно, чтобы будущий первоклассник умел сидеть на месте хотя бы 10–15 минут и управлять своим поведением. Поэтому родителям нужно понимать особенности здоровья своего ребенка и выполнять рекомендации врачей и воспитателей, добавила специалист.

"Лето – время расслабления, но моменты по режиму дня лучше не нарушать, чтобы будущему первокласснику было легко и вставать, и быть включенным в процесс. Если есть проблемы в эмоционально-волевой сфере, их нужно исправлять с помощью специалистов", – подчеркнула психолог.

Также на базовом уровне должна быть развита познавательная сфера (внимание, мышление, память), тогда ребенок начнет хорошо усваивать знания. Нелишним станет и знакомство детей со школой и учителем заранее, отметила эксперт.

"Экономия может достигать 70%"

Закупку канцелярии и формы для первоклассника не стоит делать сильно заранее, подчеркнула Надежда Резенова.

"Иначе ребенок может перегореть. Если купленным нельзя пользоваться, мотивация не сработает. Поэтому создать предвкушение события лучше в августе", – посоветовала специалист.

Однако важно учитывать, что цены к 1 сентября вырастут из-за продолжающейся нестабильности рынка и инфляции. Об этом заявил маркетолог, член гильдии маркетологов Игорь Новиков в беседе с Москвой 24.

"Если есть возможность купить непортящуюся канцелярию, рюкзаки и другие долговечные вещи сейчас, это будет дешевле. В то же время резкого скачка цен, скорее всего, не произойдет, так как школьные принадлежности не являются сезонным товаром", – отметил он.

При этом эксперт не стал делать прогноз, сколько именно удастся сэкономить, – неизвестен точный уровень инфляции к августу. Однако, по его словам, при покупке на зарубежных маркетплейсах экономия может достигать 70%, в то время как на товарах российского производства, таких как карандаши, разница в цене будет копеечной.

"В РФ есть хорошие бренды, но цена из-за малых объемов производства не такая конкурентоспособная по сравнению с массовым производством в Азии", – добавил Новиков.





Игорь Новиков маркетолог, член гильдии маркетологов Приобретать вещи заранее имеет смысл в силу инфляции: откладывать деньги менее выгодно, чем брать товар по текущим ценам. При этом не обязательно платить всю сумму разом – можно покупать все необходимое постепенно.

Однако с одеждой, особенно для первоклассников, эксперт посоветовал подождать до августа, поскольку дети быстро растут.

Если же речь, например, о рюкзаках, все зависит от ситуации. Когда взрослые сами решают, какой персонаж будет изображен на вещи ребенка, можно приобрести ее заранее – например, на зарубежном маркетплейсе, где цена ниже, но доставка дольше. Однако, когда любимые герои у детей меняются каждые 2–3 месяца, с покупкой лучше повременить, заключил Новиков.

