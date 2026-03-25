В Москве мужчина напал с ножом на возлюбленную. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 25 марта в квартире дома на Ходынском бульваре. По данным ведомства, ножевые ранения женщине нанес ее молодой человек. Пострадавшую госпитализировали для оказания необходимой помощи.

Из-за покушения на убийство организована проверка, которая позволит установить все обстоятельства случившегося. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

В СК добавили, что возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

По данным телеграм-канала Mash, пострадавшей оказалась помощница директора по инвестициям АО "Росхим". Предварительно установлено, что бывший возлюбленный девушки больше года следил за ней. Поэтому она была вынуждена сменить место жительства. 29-летняя потерпевшая не рассказала даже близким, где жила.

Несмотря на это, бывший молодой человек узнал, куда переехала девушка – в московский ЖК "Лайнер". Утром 25 марта он приехал к ней домой, чтобы поздравить с днем рождения. Однако между ними произошла ссора, в результате чего мужчина нанес потерпевшей около 12 ножевых ранений.

После злоумышленник сфотографировал тело пострадавшей и отправил снимки ее друзьям и родным, сопроводив сообщение подписью: "Маши больше нет". В свою очередь, телеграм-канал Baza заявил, что после нападения мужчина якобы написал от имени возлюбленной предсмертную записку, пытаясь выставить случившееся как суицид. После он скрылся с места происшествия.

Сейчас состояние девушки оценивается как крайне тяжелое. Злоумышленника в настоящее время разыскивает полиция.

Ранее в Новокузнецке 36-летний местный житель зарезал своего отца. Мужчина нанес отцу не менее 10 ножевых ударов в грудь и шею. От полученных ранений пострадавший скончался на месте. Предположительно, сын совершил преступление из-за нежелания ухаживать за родителем, который тяжело болел и не мог сам себя обслуживать.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье "Убийство". Он арестован. Медицинское освидетельствование показало, что на момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.


