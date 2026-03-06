График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 12:36

Подозреваемый в убийстве медсестры в Свердловской области заявил, что любил ее

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Мужчина, подозреваемый в убийстве своей бывшей жены в поселке Рефтинский Свердловской области, заявил, что любил ее. Об этом рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

По его словам, фигурант признался, что хотел бы принять участие в похоронах убитой. Также подозреваемый выразил сожаление и раскаялся в содеянном. Мужчина заявил о готовности любым путем пытаться искупить свою вину.

"Насколько прозвучавшие слова были искренними, время покажет. Впрочем, шестерым в один миг осиротевшим несовершеннолетним дочерям убитой женщины теперь от этого легче не станет", – отметил Горелых.

Асбестовский городской суд арестовал подозреваемого до 3 мая 2026 года, уточнила пресс-служба прокуратуры региона. Расследование продолжается.

Убитая женщина работала медсестрой. Бывший супруг нанес ей ножевые ранения 4 марта в поликлинике поселка Рефтинский. Она скончалась на месте.

Мужчину оперативно задержали. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим, в том числе за причинение вреда здоровью легкой и средней тяжести, неправомерное завладение транспортом и кражу. В последний раз он освободился из мест лишения свободы в августе 2008 года.

Задержанный объяснил, что совершил преступление, так как был обижен из-за расставания с супругой. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело об убийстве. Шестеро их дочерей переданы правоохранителями сестре погибшей.

