"Аэрофлот" отменит рейсы между РФ и ОАЭ с 12 по 31 марта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Все рейсы "Аэрофлота" между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) с 12 по 31 марта будут отменены. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

При этом рейсы, которые запланированы на 11 марта, будут выполнены. Всех пассажиров, которые приобрели билеты на это число, вывезут из ОАЭ.

По информации перевозчика, в Эмиратах сейчас находятся около 7,6 тысячи пассажиров "Аэрофлота". 2,7 тысячи ранее уже вернулись в Россию. Чтобы вывезти всех оставшихся россиян, авиакомпания должна будет выполнить 19 рейсов на самолетах Boeing 777.

"Таким образом, до 11 марта "Аэрофлот" вывезет всех желающих с билетами "Аэрофлота", – сказано в сообщении.

Возобновление полетов возможно при стабилизации обстановки в странах Персидского залива, отметили в пресс-службе.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 28 февраля, когда США и Израиль ударили по Ирану. Республика в ответ атаковала израильскую территорию и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании. По последним данным, число погибших в Иране достигло 1 230 человек.

В связи с последними событиями Израиль, Иран и другие государства региона ввели ограничения на использование воздушного пространства.

Для скорейшего возвращения россиян домой Минтранс, МИД, МЧС и Минэкономразвития России, а также Росавиация, Российский союз туриндустрии (РСТ), отечественные и зарубежные авиакомпании начали прорабатывать пути восстановления полетов. 5 марта АТОР заявила, что страны Персидского залива покинули уже около 15,8 тысячи россиян.

