Бизнесмен Пауль: запасов свежих продуктов в Дубае может хватить примерно на 10 дней

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Запасов свежих продуктов в Дубае может хватить примерно на 10 дней. Об этом заявил бизнесмен Штефан Пауль, передает RT со ссылкой на Heute.

По словам эксперта, Дубай сильно зависит от внешних поставок. Доставлять продукцию возможно через Саудовскую Аравию, однако существующих мощностей может не хватить для компенсации морских поставок.

Пауль пояснил, что один контейнеровоз способен перевозить до 20 тысяч контейнеров за рейс. Также сейчас простаивают около 18% мировой мощности авиаперевозок.

На фоне этого трудности могут возникнуть не только в странах Персидского залива, но и в Европе, считает эксперт.

Ранее стало известно, что Тегеран блокирует проход через Ормузский пролив для американских и израильских судов. Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади пояснил, что страна находится в состоянии войны и не намерена оказывать поддержку противникам, пропуская их торговые или военные корабли.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что убытки от перекрытия Ормузского пролива на день составляют до 7 миллиардов долларов.

На фоне сложившейся ситуации может увеличиться на 15–30% стоимость импортной электроники в России. Именно через пролив проходит значительная часть мировых морских перевозок, однако из-за военных действий страховые премии для судов выросли примерно на 50%.