График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 14:22

Политика
Главная / Новости /

Бизнесмен Пауль: запасов свежих продуктов в Дубае может хватить примерно на 10 дней

Бизнесмен рассказал о запасе свежих продуктов в Дубае

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Запасов свежих продуктов в Дубае может хватить примерно на 10 дней. Об этом заявил бизнесмен Штефан Пауль, передает RT со ссылкой на Heute.

По словам эксперта, Дубай сильно зависит от внешних поставок. Доставлять продукцию возможно через Саудовскую Аравию, однако существующих мощностей может не хватить для компенсации морских поставок.

Пауль пояснил, что один контейнеровоз способен перевозить до 20 тысяч контейнеров за рейс. Также сейчас простаивают около 18% мировой мощности авиаперевозок.

На фоне этого трудности могут возникнуть не только в странах Персидского залива, но и в Европе, считает эксперт.

Ранее стало известно, что Тегеран блокирует проход через Ормузский пролив для американских и израильских судов. Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади пояснил, что страна находится в состоянии войны и не намерена оказывать поддержку противникам, пропуская их торговые или военные корабли.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил, что убытки от перекрытия Ормузского пролива на день составляют до 7 миллиардов долларов.

На фоне сложившейся ситуации может увеличиться на 15–30% стоимость импортной электроники в России. Именно через пролив проходит значительная часть мировых морских перевозок, однако из-за военных действий страховые премии для судов выросли примерно на 50%.

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика