Собянин объявил об открытии спорткомплекса "Южное Бутово" после реконструкции

В Москве открылся обновленный спорткомплекс "Южное Бутово" на улице Поляны. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Он подчеркнул, что реконструкция спортивного объекта была очень важна для местных жителей. Этот вопрос был поднят в рамках личного приема граждан, который мэр провел по поручению Владимира Путина.

"Теперь занятия спортом будут проходить в максимально комфортных условиях. Каждый день сюда смогут приходить свыше 2,1 тысячи человек", – подчеркнул глава города.

По его словам, в здании отремонтировали фасад и кровлю, провели внутреннюю отделку помещений. Также специалисты обновили инженерные системы и чаши бассейнов, установили современное оборудование.

2 бассейна – для взрослых и детей, в большом установили профессиональную систему хронометража с отображением результатов на табло;

зал единоборств, тренажерный, а также зал фехтования с двумя дорожками, оснащенными системой фиксации уколов;

открытый и крытый теннисные корты.

Кроме того, около комплекса были оборудованы воркаут-площадка, парковка, лавочки и пандусы.

Горожане могут вновь посещать секции, в том числе по программе "Московское долголетие", и занятия для маломобильных граждан. В ближайшее время организуют тренировки по синхронному плаванию, водному поло, сквошу и другим видам спорта.

"В Южном Бутове спортивную инфраструктуру ранее пополнили большой кластер на Остафьевской улице, включая спорткомплекс "Максимум", и три сооружения – с теннисными кортами, площадками для бадминтона и бассейнами. Обновлен СК "Рекорд", – напомнил Собянин, добавив, что сейчас модернизируют Ледовый центр "Метеор" в Чечерском проезде.

Также большое внимание в этом районе уделяется созданию комфортной городской среды. В частности, уже построили 4 детсада и 3 школы, 5 школ реконструируют. Еще модернизировали 11 зданий поликлиник, обновили многие территории, организовали 20 новых маршрутов наземного транспорта. В этом году благоустроят зону отдыха у Черневского пруда.

"Крупнейший дорожно-транспортный проект – строительство магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, которая обеспечит поперечную связь между ТиНАО и ЮЗАО. Сейчас уже занимаемся финишным участком трассы", – заключил мэр.

Вместе с тем на месте бывшей промзоны Огородный Проезд появятся школы, детские сады и 2 спорткомплекса. Общая площадь территории превышает 330 гектаров, и практически весь участок будет реорганизован. При этом уже построено почти 500 тысяч квадратных метров жилья, частный образовательный комплекс и два бизнес-центра.

