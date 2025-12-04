Сергей Собянин провел традиционный прием граждан

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин по поручению Владимира Путина провел личный прием граждан. Встречи прошли в приемной президента России.

Одним из вопросов стало завершение строительства детско-взрослой поликлиники в районе Некрасовка возле Зенинского шоссе. Житель Алексей Канайкин обратился с просьбой ускорить работы и предусмотреть в поликлинике травматологическое отделение и стоматологический пункт.

Собянин заявил, что по плану ввод объекта намечен на первый квартал 2027 года, но дал поручение ускорить работы, чтобы открыть поликлинику уже в 2026 году.

"Мы реконструировали или заканчиваем реконструкцию практически всех поликлиник – и взрослых, и детских – в Некрасовке, что, конечно, улучшит качество обслуживания. И мы видим по вашим просьбам необходимость строительства еще дополнительной новой поликлиники в Некрасовке", – поделился Собянин.

Он также отметил, что район активно развивается: построены станция метро, спортивный центр, завершается строительство крупного торгового центра.

В свою очередь, жительница района Внуково Анастасия Яковлева в формате видеосвязи попросила ускорить возведение многоуровневой наземной парковки на 300 мест у станции метро "Рассказовка".

Мэр поддержал просьбу, назвав ее "абсолютно справедливой", и сообщил, что строительство паркинга планируется завершить к концу 2026 года, но выразил надежду, что это может произойти раньше.

Также он отметил, что в районе Ново-Переделкино вводятся еще один многоуровневый паркинг на 800 мест, плоскостная парковка на 70–80 мест.

"Так что ситуация там будет улучшаться. А этот паркинг мы, конечно, достроим, я возьму на контроль", – отметил он.

От жительницы Митина Елены Третьяковой поступило предложение обустроить лыжероллерную трассу рядом с центром биатлона "Новая звезда".

Собянин сообщил, что сам проект сложный – трасса протяженностью более 10 километров. И его реализация запланирована к 2027 году. Он пообещал проконтролировать ход работ.

Анна Вальц из Зеленограда обратилась с просьбой ускорить открытие центра женского здоровья на базе перинатального центра. Мэр заверил, что работы уже ведутся, и после реконструкции и перепланировки здание будет создано в сжатые сроки.

"Я дам поручение, поставлю на контроль", – заверил мэр.

Еще одним ключевым вопросом стала реконструкция стадиона "Торпедо" имени Стрельцова. Артем Беседин, занимавшийся там футболом с детства, попросил ускорить работы, чтобы клуб мог мог вернуть тренировки "в родных стенах", а старшее поколение начало вновь посещать матчи.

Собянин сообщил, что строительство уже выполнено на 70%, и стадион будет полностью готов в 2026 году.

"Мы решили возродить этот стадион, хотя там были разные проекты, и инвестиционные проекты на месте стадиона. Я категорически был против. Мы настояли на том, чтобы инвесторы не только восстановили этот стадион, а построили новый современный стадион "Торпедо" Стрельцова", – отметил мэр.

Он подчеркнул, что объект выглядит уже значительно лучше, чем раньше. Теперь он соответствует стандартам FIFA и РФС и сможет принимать крупные соревнования.

Ранее сообщалось, что власти столицы намерены к 2030 году увеличить промышленную площадь в городе с 13 до 25 миллионов квадратных метров. По словам Собянина, в Москве должна произойти "новая индустриализация".

Кроме того, в городе будут увеличиваться темпы реализации программы реновации. Как отметил мэр, в 2025 году будет введено в эксплуатацию примерно два миллиона квадратных метров жилья. Таким образом, фонд данной программы станет первым в России по объемам строительства.