Движение поездов на Большой кольцевой линии метро введено в график

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение поездов на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена введено в график. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Интервалы увеличивали для составов, которые курсируют против часовой стрелки, утром 8 декабря. Причиной стал человек на путях.

Ранее интервалы были увеличены в обе стороны на четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4). Некоторые поезда курсировали без остановок от станции Поклонная до Внукова.

В МЖД объясняли, что данные меры были приняты в связи с вынужденной остановкой состава № 6782 Апрелевка – Железнодорожная на станции Солнечная. Из-за этого инцидента работник компании-перевозчика получил травму.

До этого интервалы движения поездов увеличивались на северо-западном участке Таганско-Краснопресненской линии. Это было связано с нахождением человека на путях. Движение спустя время было введено в график.

