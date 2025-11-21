Форма поиска по сайту

21 ноября, 10:32

Мэр Москвы

Собянин: почти 1,6 млрд поездок совершено за шесть лет на МЦД

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Почти 1,6 миллиарда поездок совершили москвичи и гости столицы за 6 лет на МЦД, сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По его словам, по городу на МЦД в сутки проезжают до 500 тысяч раз. Диаметры стали полноценным наземным метро, альтернативой другим видам общественного транспорта.

МЦД-1 и МЦД-2 запустили в 2019 году. До этого горожане редко выбирали электрички для перемещения по городу, так как железнодорожный транспорт был символом длинных интервалов, необорудованных платформ и старых составов, рассказал градоначальник.

Однако после ввода первых двух диаметров в эксплуатацию началось создание целой сети наземного метро. В настоящее время в Московском регионе четыре МЦД, работает 137 станций. Протяженность всех линий превысила 300 километров.

Кроме того, МЦД связаны с другими видами городского транспорта: более 100 пересадок на метрополитен, МЦК и между самими диаметрами. Тарифы МЦД интегрированы с метро. Одним из преимуществ МЦД Собянин назвал современные и комфортные поезда. За первый год работы был обновлен подвижной состав на первых двух диаметрах, а 2025-м – на остальных.

При этом развитие МЦД не останавливается: внедряются новые пассажирские сервисы, строятся и реконструируются станции, создаются городские вокзалы и другая путевая инфраструктура, подчеркнул градоначальник.

"На диаметрах работает 54 московских городских вокзала. Сейчас идут работы по созданию вокзалов Петровско-Разумовская, Серп и Молот, Царицыно, Беговая и Москва-Сити", – добавил он.

Ранее Собянин заявил, что парк современных поездов "Иволга 4.0" увеличится до 15 составов на Ярославском направлении Московской железной дороги (МЖД). Всего до 2030 года город закупит 92 новых поезда. Отдельное внимание уделяется обучению машинистов, которые проходят на новых составах дополнительную подготовку и практику.

Расписание поездов изменилось на МЦД-2

мэр Москвытранспортгород

