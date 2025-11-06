ЦППК подготовила к зиме почти 4 тыс вагонов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) подготовили к зимнему сезону почти 4 тысячи вагонов, сообщает пресс-служба организации.

Как отметили в компании, в этом году осенний комиссионный осмотр прошли 376 поездов. В их числе – составы ЭП2Д и ЭП2ДМ, а также "Иволги" четырех поколений.

"За три месяца специалисты ЦППК подготовили к зимней эксплуатации 3,9 тысячи вагонов. Среди них – около 100 составов "Иволга" разных поколений и более 200 современных поездов ЭП2Д и ЭП2ДМ. Среди них как поезда, находящиеся в собственности компании, так и часть арендованных", – уточняется в сообщении.

Отмечается, что остальные арендованные составы будут проверены сотрудниками РЖД.

В частности, проверка касается систем отопления, кондиционирования, компрессоров и фильтров тяговых преобразователей, осушителей и обеззараживателей воздуха, а также уплотнителей окон и дверей, климатических и вентиляционных установок. Все это обеспечивает комфорт пассажиров.

Кроме того, в депо имеется запас противогололедной смазки для токоприемников. Благодаря этому стабильный контакт удается сохранять даже при обледенении.

Уточняется, что 73 поезда были проверены в депо "Раменское". На втором месте "Апрелевка", где специалисты проверили 65 поездов, а на третьем – "Железнодорожная", там подготовили 51 состав.

