05 декабря, 09:10

Технологии

Сергунина: Московский кластер видеоигр стал лауреатом Russian Creative Awards

Фото: пресс-служба Депкульта

Мероприятия первой Московской международной недели видеоигр посетили свыше 150 тысяч человек, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Вице-мэр отметила, что с 27 по 30 ноября к программе присоединились более 330 городских площадок и 730 компьютерных клубов почти со всей России.

На Московской международной неделе видеоигр был установлен национальный рекорд – прошел самый массовый кибертурнир с участием 4,6 тысячи игроков. А всего в мероприятиях поучаствовали около 116 тысяч человек.

Сергунина заявила, что деловая программа объединила порядка 200 экспертов более чем из 20 государств. На мероприятиях находились руководители ведущих компаний из России, Китая, Индии, стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. В свою очередь, студии столицы провели 250 встреч с потенциальными партнерами и инвесторами. В настоящее время специалисты обсуждают десятки контрактов для выхода отечественных продуктов на новые рынки.

По словам заммэра, подписано 15 соглашений о сотрудничестве. Новыми партнерами стали IТ-хаб Узбекистана, креативный кластер Якутии, а также профильные отечественные ассоциации, учебные заведения и большие компании. В рамках соглашений партнеры будут создавать образовательные и акселерационные программы, подготавливать и проводить мероприятия, участвовать в международных выставках, а также заниматься продвижением проектов на онлайн-платформах.

Главным событием международной недели видеоигр стало открытие первой очереди креативного кластера в инновационном центре "Сколково" – Московского кластера видеоигр и анимации. Данная площадка объединяет полный цикл разработки контента и охватывает направления индустрии от обучения до поддержки студий столицы в экспортной деятельности.

"Значимость нового кластера для креативных индустрий отметил экспертный совет национальной премии Russian Creative Awards. Проект получил награду в номинации "Глобальная креаномика", – заявила Сергунина.

Она добавила, что резидентами Московского кластера видеоигр и анимации стали 8 анимационных и 33 игровые компании. Теперь у них есть доступ к современной инфраструктуре, льготам фонда "Сколково" и поддержке в продвижении продуктов на мировом уровне.

В рамках недели состоялась выставка 60 отечественных разработчиков. На ней более 25 тысяч жителей и гостей Москвы смогли познакомиться с новыми играми и протестировать их.

Ранее в Агентстве креативных индустрий рассказали, что благодаря сотрудничеству с Московским кластером видеоигр и анимации игровые студии могут эффективнее развивать проекты и увеличивать производственные мощности.

Например, генпродюсер студии разработки игр Watt (резидент Московского кластера видеоигр и анимации) Елена Дегтярева заявила, что компании важны инфраструктура, окружение профессионалов и возможность быть частью сильного сообщества разработчиков. По ее словам, вступление в кластер стало логичным решением. Она подчеркнула, что кластер позволяет расти компании и ускорять производство.

технологиигород

