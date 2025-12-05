Джиган и Самойлова запустили реалити-шоу

Фото: Legion-Media.com/ТАСС/Артем Геодакян

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова запустили реалити-шоу о своей повседневной жизни, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "ВКонтакте".

В рамках шоу они показывают разрыв своих отношений в режиме реального времени.

"У людей будет возможность понаблюдать мою позицию. Ни один другой формат не дал бы возможности настолько глубоко показать, как обстоят дела на самом деле", – отметила Самойлова.

При этом Джиган признался, что если бы он знал развитие событий, то отказался бы от съемок.

В компании объяснили, что камеры фиксируют рабочие будни артистов, съемки, домашние дела, разговоры и прочее.

Самойлова в октябре опубликовала в соцсети пост, где поделилась, что "устала быть сильной". Спустя несколько дней она подала иск на развод.

Позднее блогер рассказала, что не видела рэпера больше месяца. Он также и не явился на заседание по делу о разводе. По словам адвоката Самойловой Олега Тонаконяна, Джиган намеревался примириться с супругой.

Суд предоставил им два месяца на примирение в рамках бракоразводного процесса.