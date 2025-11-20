Певица Бьянка назвала возможную причину развода Самойловой и Джигана

Певица Бьянка заявила в интервью, что блогер Оксана Самойлова подала на развод с рэпером Джиганом из-за его измен. Что известно о ходе бракоразводного процесса знаменитостей, читайте в материале Москвы 24.

"Понять и простить"

Певица Бьянка заявила, что Оксана Самойлова решилась на развод с рэпером Джиганом из-за его измен. Об этом она рассказала в эфире шоу блогера Карины Мурашкиной.

"Я думаю, что причиной стала некая дама. Ну, а что еще? Коза молоко не дала?" – сказала певица.

Бьянка предположила, что Джиган надеется сохранить семью, поэтому Самойловой она рекомендовала "понять и простить", а рэперу – "поменьше косячить".

"Честно, мне жалко Джигана и детей. Правда. В целом, когда семья распадается, как бы ни звучало грустно, это печально. Они столько лет вместе", – рассказала исполнительница.

Оксана Самойлова и Джиган еще не развелись, так как суд во время заседания 17 ноября дал им два месяца на примирение. Однако модель призналась журналистам, что не готова на этот шаг.

"Это процесс не месяца, не двух, не трех. Все может быть, может быть, он тоже повзрослеет", – отметила она.

Кроме того, Самойлова призналась, что их дети чувствуют себя хорошо, потому что стали получать больше внимания от отца.

"Я счастлива, что наконец-то это происходит", – отметила Оксана активное участие Джигана в жизни наследников.

Самойлова заявила, что для нее наступил новый период, теперь она учится жить с новыми установками. При этом журналисты отметили, что бизнес-вумен уже не носит обручальное кольцо.

"Мне кажется, наконец-то настало время, которое я должна посвятить себе. Познакомиться с собой и понять, кто я, что мне интересно в этой жизни, кроме детей и семьи", – поделилась она.

Сам Денис в суд не явился, вместо него присутствовал адвокат.

Ранее Оксана рассказывала, что имущество они с супругом будут делить согласно заключенному между ними брачному договору, сообщает News.ru.

Самойлова и Джиган начали встречаться в 2009 году, а в декабре 2012-го официально зарегистрировали отношения. Они воспитывают четверых детей: 14‑летнюю Ариелу, 11‑летнюю Лею, 8‑летнюю Майю и 5-летнего Давида.

Вторая попытка развестись

В 2020 году модель уже подавала заявление на развод на фоне проблем в семье. По данным СМИ, причиной стало скандальное поведение Джигана и его злоупотребление алкоголем. Но в итоге супруги не явились на слушание, поэтому суд закрыл дело. Тогда Самойлова сообщила подписчикам, что решила сохранить семью ради детей.

Вновь о разводе знаменитостей после 13 лет брака СМИ сообщили 9 октября 2025 года. Оказалось, что соответствующая запись появилась в картотеке судов еще 6 октября. 28-го прошло техническое заседание для урегулирования организационных вопросов по делу. Суд не одобрил развод, предложив супругам помириться.

При этом пользователи Сети предположили, что новости о разводе – это пиар‑ход перед запуском нового реалити‑шоу супругов, но сама Самойлова опровергла эту версию, заявив, что их новому проекту такая реклама не нужна. Блогер отметила, что их семья действительно переживает сложный период.