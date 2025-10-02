"Стархит": Романа Товстика хотят лишить руководящего поста из-за скандала с разводом

Бизнесмена Романа Товстика хотят исключить из руководства NL International из-за скандального бракоразводного процесса, сообщили СМИ. При этом журналисты приписывают ему роман с теперь уже экс-супругой телеведущего Дмитрия Диброва, Полиной. Чем обернулся уход из семьи для многодетного предпринимателя, читайте в материале Москвы 24.

Портит репутацию компании?

Партнеры бизнесмена Романа Товстика в компании NL International хотят лишить его руководящего поста на фоне скандала с разводом. Совладельцы планируют выкупить долю предпринимателя, чтобы передряги в личной жизни Товстика не бросили тень на репутацию компании, сообщил "Стархит".

Кроме этого, отмечается, что партнеры недовольны решением Романа тратить средства бизнеса на пиар и консультантов. Якобы коллеги Товстика и ранее были недовольны его манерой управления, а история с разводом только усугубила отношения между топ-менеджерами. При этом Товстик является основателем этого бизнеса вместе с Юлией Гольдорт, Людмилой Астафьевой и Дмитрием Хохловым. Они руководят фирмой более 20 лет.

Новость о возможном увольнении Романа появилась спустя два дня после того, как его адвокат Филипп Рябченко сообщил об официальном разводе с супругой Еленой.

"Ей (Елене Товстик. – Прим. ред.) предусмотрена достаточно внушительная выплата ежемесячная. Если захочет, сумму она сама расскажет. Во-вторых, алименты", – сказал юрист.

Кроме этого, женщина получила особняк за 600 миллионов рублей и еще несколько объектов недвижимости.

По словам юриста, старшие дети пары – Андрей, Анна и Артем – остались жить с отцом, а трое младших – с матерью. Рябченко выразил надежду, что стороны смогут договориться о порядке общения с детьми. Соответствующий иск уже подан в суд.

После официального развода Роман Товстик вместе с экс-супругой телеведущего Дмитрия Диброва, Полиной, из-за которой бизнесмен ушел из семьи, отправились отдыхать в Турцию, сообщил сайт "Комсомольской правды". Соседка Полины, певица Алена Кравец, рассказала изданию Teleprogramma.org, что пока пара не готовится к свадьбе, потому что каждый из них занят "разделом имущества" после разводов. Однако блогер заявила, что торжество все же будет.





Алена Кравец певица, блогер Свадьба обязательно будет, причем более пышная и богатая, чем была у каждого из них. Они обязательно покажут недругам и завистникам, что счастливы и любимы. По моим данным, торжество случится в будущем году. Пока есть время успеть сшить платье подруги невесты.

Дмитрий Дибров в начале сентября в разговоре с журналистами тоже не исключил, что вновь женится. Телеведущий отметил, что для него жена – это любимая женщина, которая является хозяйкой не только дома, но и в жизни супруга. При этом она не должна быть "кухаркой", добавил он.

Развелись после 16 лет брака

Дмитрий и Полина Дибровы оформили развод без скандала и судебных разбирательств 25 сентября, спустя 16 лет брака. По данным СМИ, процесс завершился без претензий экс-супругов к друг другу. Само же заседание прошло без присутствия пары.

Адвокат Александр Добровинский выступил перед журналистами от имени Дмитрия и заявил, что его клиент благодарен бывшей жене "за 17 лет счастья, за троих великолепных мальчиков, за все хорошее, что было".

Позже о разводе высказался адвокат Полины Ирина Кузнецова.

"Им повезло – все сделано без скандала, без грязи. Раздела имущества не будет, подписан брачный договор", – отметила юрист.

Впервые информация о разладе в семье Дибровых появилась летом 2025 года, а официально пара объявила о разводе только 20 августа. Поначалу Полина нигде не комментировала новости о своей личной жизни, но 16 сентября решила рассказать подробности в интервью Лауре Джугелии.

По словам Полины, она честно призналась мужу в измене в марте этого года. Супруг же сначала не поверил ей. Полина отметила, что не хотела жить во лжи, поэтому и решилась на сложный разговор, а позже и на развод.



На вопрос журналиста, как долго Полина встречается с Романом Товстиком, Диброва лишь указала, что их отношения начались после личной встречи в январе 2025 года. Экс-супруга телеведущего подчеркнула, что решилась на роман с женатым на тот момент мужчиной, потому что знала о его намерении уйти от Елены. Диброва неоднократно делала акцент на том, что любящего мужчину увести из семьи невозможно.

Также Полина добавила, что не вмешивалась в скандальный бракоразводный процесс возлюбленного. Кроме этого, в ходе интервью выяснилось, что Полина съехала от Дмитрия и живет в соседнем доме.

Дибров же не стал комментировать интервью экс-супруги, заявив, что "желтую прессу не смотрел". Высказалась о беседе Дибровой и Джугелии юрист, представлявшая интересы Елены, Катя Гордон. Она выразила сомнение, что Полина якобы встречается с Романом только с начала этого года. Пользователи Сети посчитали высказывания Полины неудачной попыткой спасти репутацию.

Кроме того, Диброва столкнулась с хейтом после откровенной беседы в одном из телевизионных ток-шоу. В частности, в эфире были показаны ее снимки с синяками на лице. Многодетная мать заявила, что неудачно упала из-за стресса. Однако пользователи решили, что это просто следы пластической операции перед началом новой жизни.

